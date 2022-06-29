Авария лифта в рижской многоэтажке: версии домоуправления и обслуживающей фирмы разнятся

В столичном микрорайоне Иманта в обычной девятиэтажке 28 июня внезапно начал падать лифт. Это произошло в доме на проспекте Курземес. В кабине лифта в этот момент находился человек — он остался жив и здоров. Инцидент вызвал вопросы, насколько безопасны лифты в домах, обслуживаемых д/у Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), домоуправление обещает тотальные проверки. Но предприятие, которое обслуживает этот лифт, не согласно с версией RNP. Об этом пишет rus.LSM.lv

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Лифт начал самопроизвольное ускорение вниз с девятого этажа. На четвертом этаже сработала система аварийной остановки. Пассажир лифта при этом не пострадал — тросы лифта не оборвались, он просто резко ускорился, объясняют в домоуправлении Rīgas namu pārvaldnieks.

Конкретный лифт обслуживает предприятие Recept-Holding Lifts, и, согласно журналу работ, последний раз его обслуживали всего два дня назад.

В RNP говорят, что к этому предприятию ранее уже были претензии.

"Мы видели несоблюдение договора по работам. Когда мы это констатировали, мы обратились с претензией к предприятию. Это было недавно. И теперь, чтобы исключить, что их действия могут быть связаны с подобными случаями, мы будем проверять все лифты, где они работали", — сообщил представитель Rīgas namu pārvaldnieks Кристс Лейшкалнс.

Всего в столице примерно сто лифтов, которые обслуживает предприятие Recept-Holding Lifts. Чтобы все их проверить, домоуправление будет объявлять отдельную закупку.

В самой фирме Recept-Holding Lifts от комментариев отказались, но в телефонном разговоре с Латвийским телевидением ее представитель заявил, что лифт в полном порядке и утверждения о том, что сработала система торможения — ложь со стороны домоуправления.

В Государственной пожарно-спасательной службе также не согласны с версией о падении лифта. Там говорят, что поездка происходила не с 9, а с 7 этажа, и если бы лифт падал, то пассажир получил бы травмы. Не исключено, что в лифте действительно сработала система экстренного торможения, но падения при этом не было.

Содержание лифтов строго регламентировано правилами Кабмина, поэтому все работы проводятся по плану, регулярно, рассказал Кристс Лейшкалнс в передаче Латвийского радио 4 "Подробности".

"Проверка, которую выполняет другое предприятие, выполняется раз в году — оно проверяет техническое состояние лифта. А рядовые проверки и обслуживание проводятся в доме чаще — в этом месяце в здании с пострадавшим лифтом они проводились дважды. Это тоже регулярные работы", — заявил он.

Предстоит найти ответ на вопрос: почему же тогда при всех регулярных проверках произошел такой инцидент, говорит представитель RNP.

"Потому что недавно мы уже выдвигали претензию фирме, которая занимается этими работами, по соблюдению ею условий договора с Rīgas namu pārvaldnieks. И ввиду случившегося теперь будут производиться внеплановые проверки всех лифтов, обслуживаемых этой фирмой".

"Получается, одно дело нормативные акты, оговаривающие требования, и есть договор об их выполнении — но другое дело добросовестность исполнителей", — отметила ведущая передачи "Подробности" Юлиана Шкагале.

Лейшкалнс возразил, что все заказанные работы проверяются — но делается это в выборочном порядке (как и с другими договорами). А теперь — именно потому, что было происшествие — RNP проверит все лифты.

"Ввиду того, что лифты — объекты повышенного риска, мы сейчас будем проводить проверки всех лифтов, которые обслуживаются этой компанией", — заверил Лейшкалнс.

В данном случае сработала система, которая и призвана предотвращать обрыв лифта и его свободное падение, предотвращать гибель людей:

"Техническое состояние лифтов именно в домах Rīgas namu pārvaldnieks — хорошее! И если есть какие-то проблемы, если наблюдаются какого-то рода длительные проблемы или требуется какой-то ремонт, но его нельзя произвести — тогда лифт закрывается.

Мы не держим работающими лифты, которые находятся под сомнением насчет их технического состояния. Этому уделяется очень большое внимание, и это стандартные процедуры, если говорить о Rīgas namu pārvaldnieks".

Экстренные системы торможения проверять будет не та же компания, которая обычно проверяет и обслуживает лифты:

"Есть фирма, которая раз в году проверяет техническое состояние лифтов, и есть фирма, которая регулярно производит обследование и работы по содержанию. Это — две разные компании, которые не связаны между собой. Это позволяет лучше оценивать состояние лифтов. (..) Мы видим, что нужно провести дополнительные проверки именно в той части хозяйства, которая обслуживается этим предприятием".

DELFI уже писал о том, что в среду утром, 29 июня в девятиэтажке на проспекте Курземес. В тот момент, когда человек спускался на лифте с девятого этажа, лифт самопроизвольно ускорился. Сработала аварийная система торможения, в результате чего кабина остановилась на четвертом этаже. Находившийся внутри человек не пострадал.