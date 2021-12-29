Авария в Крижи: чем закончилась история с утечкой ила

На прошлой неделе закончились работы по ликвидации последствий аварии в Крижи — 25 ноября там произошла утечка ила. В период с того дня и до 22 декабря собрали и вывезли в безопасное место около 13 тысяч кубометров ила.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Чтобы оценить, как авария повлияла на популяцию рыб и качество воды в реках Стропе и Ликсна, провели экспертизу. Гибель рыбы на загрязненной территории не констатировали. При этом стоит отметить, что последствия аварии могут оказаться долгосрочными, и станут заметны, когда потеплеет и начнется период вегетации.

Ранее из-за аварии с иловых полей "Крижи" в окружающую среду попало приблизительно 14 тысяч тонн осадка сточных вод. Пострадало пять земельных участков общей площадью примерно в пять гектаров, также была загрязнена река Стропица на протяжении 3,3 километров.