Авария в Крижи: чем закончилась история с утечкой ила
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На прошлой неделе закончились работы по ликвидации последствий аварии в Крижи — 25 ноября там произошла утечка ила. В период с того дня и до 22 декабря собрали и вывезли в безопасное место около 13 тысяч кубометров ила.

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Чтобы оценить, как авария повлияла на популяцию рыб и качество воды в реках Стропе и Ликсна, провели экспертизу. Гибель рыбы на загрязненной территории не констатировали. При этом стоит отметить, что последствия аварии могут оказаться долгосрочными, и станут заметны, когда потеплеет и начнется период вегетации.

Ранее из-за аварии с иловых полей "Крижи" в окружающую среду попало приблизительно 14 тысяч тонн осадка сточных вод. Пострадало пять земельных участков общей площадью примерно в пять гектаров, также была загрязнена река Стропица на протяжении 3,3 километров.

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