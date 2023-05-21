Авиацию НАТО для патрулирования стран Балтии временно разместят в Лиелварде

Авиация НАТО, патрулирующая воздушное пространство стран Балтии, будет временно размещена на базе в Лиелварде, сообщила агентству LETA министр обороны Латвии Инара Мурниеце.

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Мурниеце отметила, что на базе Эмари в Эстонии запланирован ремонт, поэтому в следующем году Германия будет осуществлять патрульную миссию с базы Лиелварде.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкура сообщил журналистам, что база Эмари десять лет использовалась для патрулирования воздушного пространства стран Балтии и сейчас нуждается в ремонте. В настоящее время идет закупка, работы планируется начать следующей весной, а ремонт в Эмари займет примерно 6-8 месяцев.

Несмотря на то, что ранее база Воздушных сил в Лиелварде не использовалась специально для проведения миссий воздушного патрулирования НАТО, она соответствует всем стандартам НАТО.

В Минобороны Латвии отмечают, что в Лиелварде регулярно принимают самолеты всех видов стран-членов НАТО, будь то вертолеты, большие грузовые самолеты или истребители пятого поколения.

Ранее сообщалось, что министры обороны стран Балтии договорились значительно усилить поддержку союзникам по НАТО, патрулирующим воздушное пространство в небе стран Балтии. Это обязательство было подкреплено подписанием нового совместного соглашения о разделении расходов на размещение патрулей воздушного пространства НАТО.

Страны-члены НАТО патрулируют воздушное пространство Латвии, Литвы и Эстонии на ротационной основе с марта 2004 года, когда страны Балтии были приняты в альянс. С 2004 года патрулирование осуществляется с авиабазы ​​Шяуляй в Литве, с 2014 года миссия по поддержке также ведется с базы Эмари в Эстонии.