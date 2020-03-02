Авиакомпания airBaltic выступила с заявлением о рейсе, которым в Ригу летела заболевшая коронавирусом женщина

2 марта 2020 года авиакомпания airBaltic получила информацию о том, что у пассажирки, которая 29 февраля летела рейсом BT226, констатировано заболевание коронавирусом Covid-19. В самолете находились 142 пассажира и пять членов экипажа. аirBaltic немедленно предоставила всю необходимую информацию о рейсе BT226 ответственным учреждениям и сотрудничает с ними, говорится в заявлении.

В соответствии с мерами предосторожности авиакомпания проведет полную дезинфекцию самолета. Одна дезинфекция уже проводилась 1 марта. Экипаж конкретного рейса временно не будет выполнять свои рабочие обязанности.

Пассажиры конкретного рейса могут связаться с Центром профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) по телефонам 67081508, 67501590, 27802228 и на spkc.gov.lv или обратиться в местный центр профилактики и контроля заболеваний соответствующей страны. ЦПКЗ информирует ответственные учреждения других стран, граждане которых летели этим рейсом, сообщает отдел корпоративных коммуникаций airBaltic.