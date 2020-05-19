Авиасообщение с другими странами будут открывать исходя из показателей заболеваемости

Страны Балтии договорились, что будут открывать авиасообщение с другими странами исходя из показателей заболеваемости новым коронавирусом в этих странах, сообщает LETA.
Заболеваемость в течение 14 дней не должна превышать 25 случаев на 100 000 жителей, сообщила министр здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!).
По данным Центра по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ), в Латвии этот показатель на данный момент составляет шесть случаев на 100 000 жителей. В пик первой волны эпидемии в начале апреля он достиг 20,7 случаев на 100 000 жителей.
Требование соблюдать 14-дневную самоизоляцию всем путешественникам, прибывшим из стран за пределами Балтии, останется в силе.