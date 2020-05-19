Авиасообщение с другими странами будут открывать исходя из показателей заболеваемости
Foto: DELFI

Страны Балтии договорились, что будут открывать авиасообщение с другими странами исходя из показателей заболеваемости новым коронавирусом в этих странах, сообщает LETA.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке
Mēness aptieka.
meness-aptieka-logo

Заболеваемость в течение 14 дней не должна превышать 25 случаев на 100 000 жителей, сообщила министр здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!).

По данным Центра по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ), в Латвии этот показатель на данный момент составляет шесть случаев на 100 000 жителей. В пик первой волны эпидемии в начале апреля он достиг 20,7 случаев на 100 000 жителей.

Требование соблюдать 14-дневную самоизоляцию всем путешественникам, прибывшим из стран за пределами Балтии, останется в силе.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form