Авиасообщение с другими странами будут открывать исходя из показателей заболеваемости

Страны Балтии договорились, что будут открывать авиасообщение с другими странами исходя из показателей заболеваемости новым коронавирусом в этих странах, сообщает LETA.

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Заболеваемость в течение 14 дней не должна превышать 25 случаев на 100 000 жителей, сообщила министр здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!).

По данным Центра по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ), в Латвии этот показатель на данный момент составляет шесть случаев на 100 000 жителей. В пик первой волны эпидемии в начале апреля он достиг 20,7 случаев на 100 000 жителей.

Требование соблюдать 14-дневную самоизоляцию всем путешественникам, прибывшим из стран за пределами Балтии, останется в силе.