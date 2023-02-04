Автобус 11Т временно не курсирует по улице Матиса: идут съемки фильма

Во время съемок фильма "Харбин" с 4 по 14 февраля в маршрут рижского автобуса 11Т внесены изменения. Автобус временно не курсирует по улице Матиса, сообщили агентству LETA в компании Rīgas satiksme.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

С 4 по 14 февраля в направлении из центра в Межапарк автобус 11Т курсирует по маршруту на улице Кр.Барона до улицы Бруниниеку. Затем автобус сворачивает на улицу Бруниниеку и едет по ней до улицы Бривибас, а далее - по маршруту.

Со стороны из Межапарка по направлению к центру автобус 11Т временно едет от улицы Бривибас до улицы Кр.Барона по улице Стабу.

Вместе с изменениями в график движения автобуса также созданы новые, временные остановки.

Автобус 11Т начал курсировать из центра Риги в Межапарк и обратно в середине прошлого года, после того, как был закрыт трамвайный маршрут №11. Маршрут автобуса 11Т повторяет маршрут движения трамвая 11 с небольшими исключениями.

Rīgas satiksme — предприятие, полностью принадлежащее Рижскому самоуправлению, которое в 2021 году работало с оборотом в 161,117 млн ​​евро, что на 7,1% меньше, чем в 2020 году. В 2021-м прибыль компании увеличилась в 3,1 раза и составила 3,049 млн евро.