Автобус с больным Covid-19: удалось связаться с 20 пассажирами из 109

Центр профилактики и контроля заболеваний связался с более 20 пассажирами автобусов, которые ехали вместе с больным коронавирусом. Всего нужно уведомить 109 человек, сообщает LETA.

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Больной пассажир ехал автобусами двух компаний — VTU Valmiera и Nordeka. Представитель VTU Valmiera Зане Булмейстаре сообщила, что на маршруте Валка — Рига общее число пассажиров составило 55 человек. На пути из Валмиеры в Валку в автобусе всего было 22 пассажира.

Водители автобусов, по мнению эпидемиологов, не считаются контактными лицами, однако если у них появятся симптомы заболевания, то они сдадут анализы и будут выполнять указания Центра по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ), сообщила Булмейстаре.

В свою очередь, предприятие Nordeka сообщило, что в их рейсе Рига — Валмиера — Руйиена ехали 33 пассажира. Представитель Nordeka Эдвардс Валдманис сказал, что водитель сдал анализы на коронавирус и результат оказался негативным, поэтому сотрудник продолжает работу.

Как уже сообщалось, ЦПКЗ ищет пассажиров, 26 июня ехавших рейсом № 760016 компании Valmiera из Валки в Ригу (выезд в 5:40), рейсом № 7743 компании Nordeka по маршруту Рига — Валмиера — Руйиена (выезд в 13:35) и рейсом № 782509 компании Valmiera из Валмиеры в Валку (выезд в 16:05).

Все эти пассажиры должны сидеть дома на карантине и связаться с SPKC по телефону 67271738 с 17:00 до 8:30 или 64281131 с 8:30 до 17:00.