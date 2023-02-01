Автобус в Риге насмерть сбил женщину
Foto: LETA

Во вторник в Риге погибла женщина, на которую наехал автобус, сообщили в Государственной полиции.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Во вторник около 23 часов в Риге, на улице Крустпилс, 28, водитель автобуса наехал на женщину-пешехода, которая от полученных травм скончалась на месте. Полиция расследует обстоятельства аварии.

Всего вчера в Латвии было зарегистрировано 103 дорожно-транспортных происшествия, в девяти из которых пострадали девять человек. Среди пострадавших трое пешеходов и двое велосипедистов.

Во вторник 443 участника дорожного движения были оштрафованы за различные нарушения правил дорожного движения, около трети из них - за превышение скорости.

За сутки на дорогах Латвии были пойманы трое водителей в состоянии алкогольного опьянения и один - под воздействием наркотических веществ. Административная ответственность применена к одному, а троим водителям грозят уголовные дела и конфискация автомобиля или взыскание его стоимости.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Температура на рынке труда. Ожидания компаний и пожелания работников
Как поднять себе настроение в темные месяцы года
История Максима. Тестировщик с сертификатом сомелье, которому нравятся вызовы
Температура на рынке труда. Ожидания компаний и пожелания работников