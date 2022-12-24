Автобусные рейсы в Латвии чаще всего отменяют из-за состояния дорог и болезни водителей
Foto: Latvijas Valsts ceļi/Renārs Koris

Основными причинами невыполнения региональных автобусных маршрутов в декабре этого года являются плохое состояние дорог и болезни водителей, сказал в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (ЛТВ) председатель правления Автотранспортной дирекции Кристиан Годиньш.

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Основная причина невыполнения рейсов в декабре связана с плохим состоянием дорог, когда рейс был не выполнен до конца или вообще отменен из-за скользкой или заметенной дороги. Таких случаев в декабре было относительно много, сказал Годиньш.

Вторая по распространенности причина невыполнения рейсов в декабре связана с болезнями водителей автобусов. "Есть перевозчики, у которых 20-30% работников имеют открытые больничные листы", — сказал Годиньш.

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