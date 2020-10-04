Автомобилисты выступили против снижения скорости до 30 км/ч на магистральных улицах

Согласно Стокгольмской декларации, Латвия обязалась ради безопасности дорожного движения снизить максимальную допустимую скорость движения в населенных пунктах до 30 км/ч. Но в крупных городах на магистральных улицах эта мера не поможет достичь заявленных целей, сказали Латвийскому радио 4 опытные автомобилисты.

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Декларация гласит, что подобное скоростное ограничение не только сделает движение безопаснее, но и призвано бороться с загрязнением воздуха выхлопными газами. Автожурналист Паулс Тимротс считает, что такое снижение скорости возможно на маленьких улицах, но на магистральных улицах это будет неэффективно:

"Если самую большую улицу города просто закрыть, и по ней будут тащиться на тридцати — это будет очень плохо и нервно, и никому не выгодно. Потому что вся наша жизнь, весь бизнес, вся работа — быстрее сделать то и это! Просто так расслабиться и ехать на 30 у нас не получится." Говоря об очистке воздуха от выхлопных газов, Тимротс указал, что лучше думать, как ездить меньше, а не медленнее. "Если мы хотим что-то улучшить, надо улучшить общественный транспорт. Тогда машины сами пропадут из центра", — сказал журналист.

Пока что требование об ограничении скорости до 30 км/ч в населенных пунктах обсуждается на уровне идеи, однако кое-где в Риге 30-километровый скоростной режим уже введен, сказал автоэксперт Юрис Звирбулис. Вместе с тем Звирбулис скептически относится к идее повсеместного введения 30-километрого скоростного режима во всех населенных пунктах, так как это приведет к пробкам на магистральных улицах.

Как писал Rus.lsm.lv, дорожное покрытие на магистральной столичной улице Чака находилось в таком состоянии, что зимой 2018/19 года городские власти были вынуждены ввести ограничения скорости до 30 км/час на отдельных участках улицы. Там немедленно возникли транспортные заторы.

За ограничение скорости до 30 км в час в центре Риги активно выступает движение "Город для людей". Представитель негосударственной организации Карлис Криекис указал, что скорость — это не только вопрос экологии, но и безопасности:

"Больше половины пострадавших — малозащищенные участник дорожного движения: пешеходы, велосипедисты и мотоциклисты. От аварий на дорогах больше всего страдают дети и молодые люди в возрасте до 25 лет, ДТП главная причина смертности детей и молодежи. И можно без больших затрат уменьшить эти потери."

Как уже сообщалось, в Агенскалнсе появилась целая зона, где максимальная скорость не должна превышать 30 км/ч, а также Департамент сообщения начал сужать дороги у пешеходных переходов, чтобы автоводители перед ними снижали скорость.