Автопарк Cкорой помощи пополнится 110 новыми автомобилями
Foto: F64

В ближайшие недели автопарк Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) пополнят 110 новых автомобилей скорой помощи, а еще 47 машин будут доставлены в конце года, сообщила представитель по связям с общественностью СНМП Арита Фреймане.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Новые автомобили были приобретены в рамках проекта Европейского фонда регионального развития с использованием выделенного СНМП государственного финансирования. Общая стоимость автомобилей составляет 16,4 млн евро.

В пятницу, 28 апреля, в СНМП состоится презентация новых автомобилей скорой помощи, в которой примут участие директор СНМП Лиене Ципуле, руководитель отдела транспортного обеспечения Эгил Лапиньш, медики и водители скорой помощи.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Новые горизонты рекламного контента. Delfi Brand Studio – 4 года
Kак учиться в частном ВУЗе бесплатно?
Новые горизонты рекламного контента. Delfi Brand Studio – 4 года
Как появились пакоматы?
Заполните образец согласованного извещения, выиграйте подарочную карту на автозаправку!