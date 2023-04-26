Автопарк Cкорой помощи пополнится 110 новыми автомобилями

В ближайшие недели автопарк Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) пополнят 110 новых автомобилей скорой помощи, а еще 47 машин будут доставлены в конце года, сообщила представитель по связям с общественностью СНМП Арита Фреймане.

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Новые автомобили были приобретены в рамках проекта Европейского фонда регионального развития с использованием выделенного СНМП государственного финансирования. Общая стоимость автомобилей составляет 16,4 млн евро.

В пятницу, 28 апреля, в СНМП состоится презентация новых автомобилей скорой помощи, в которой примут участие директор СНМП Лиене Ципуле, руководитель отдела транспортного обеспечения Эгил Лапиньш, медики и водители скорой помощи.