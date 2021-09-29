Автотранспортная дирекция: автобусы в Саласпилс и Олайне станут дороже

Автотранспортная дирекция (АТД) сообщает, что с 1 октября увеличится количество маршрутов коммерческих пассажирских перевозок автобусами, и напоминает, что на 15 маршрутах в разных регионах Латвии будет запущен бесплатный общественный транспорт — около 60 рейсов.

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Планируемое введение коммерческих автобусных перевозок продолжается, и теперь стало известно, что с 1 октября пассажирские перевозки по маршруту Рига — Саласпилс и Рига — Олайне будут осуществляться только таким образом, то есть государство перестанет дотировать эти рейсы.

Как отмечает Latvijas avīze, в настоящее время ООО Galss buss подало заявку на получение разрешения на маршрут Рига-Саласпилс, а на маршрут Рига-Олайне — АО Nordeka. Как сказано в сообщении АТД, Galss buss обеспечит 69 рейсов на маршруте Рига-Саласпилс, а цена билета из Риги в Саласпилс может составить 1,80 евро (сейчас 1,45 евро). В свою очередь на маршруте между Ригой и Олайне Nordeka будет выполнять 90 рейсов, а цена билета составит около двух евро (сейчас 1,60 евро).

Согласно плану коммерциализации транспорта АТД, с 1 октября должны были начаться рейсы без государственных субсидий также по маршрутам Рига — Яункемери и Рига — Слока. Однако до сих пор ни один перевозчик не обращался за разрешением, поэтому никаких изменений в этих маршрутах не произойдет.

План дальнейшей коммерциализации автобусов предусматривает, что с 1 января 2022 года коммерческие рейсы должны начаться по маршрутам Рига — Елгава, Рига — Огре и Рига — Сигулда.