Автотранспортная дирекция готова помочь с доставкой школьников на экзамены

Автотранспортная дирекция (АТД) готова в случае необходимости организовать в регионах дополнительные рейсы, чтобы доставить всех школьников на централизованные экзамены, заявил на видеоконференции Латвийского союза самоуправлений (ЛСС) представитель АТД Густс Ашманис.

Он рассказал, что из-за кризиса, связанного с Covid-19, по всей стране отменено 1914 региональных рейсов. 36 рейсов из-за изменений пассажиропотока позже восстановлены.

Чтобы доставить на экзамены тех школьников, которые раньше пользовались общественным транспортом, дирекция должна сначала собрать данные о месте и времени проведения экзаменов, потому что ранее информация о том, какие маршруты используются для поездок именно в школу, не собиралась. Для сбора этой информации АТД разослала анкеты самоуправлениям.

Этот план не относится к Риге, где над проблемой доставки школьников работает муниципальное транспортное предприятие "Ригас сатиксме".

Министр образования и науки Илга Шуплинска сообщила, что каждому школьнику потребуется 2-3 защитные маски, так как экзамены длятся три часа. Муниципальным и частным школам маски будут поставлять самоуправления, государственным школам — Национальные вооруженные силы и Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).