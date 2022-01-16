Ажиотаж есть, а таблеток нет. Пока неизвестно, когда лекарство от Covid-19 появится в аптеках

Два медикамента для лечение коронавируса, которые ждут одобрения Европейского агентства лекарственных средств (EMA), уже вызвали огромный ажиотаж среди жителей — люди звонят оптовикам и ждут, когда можно будет купить таблетки. В Министерстве здравоохранения указали, что в ближайшем времени эти лекарства не будут доступны латвийцам за пределами больниц, пишет LSM.lv со ссылкой на Латвийское телевидение (LTV).

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Из шести зарегистрированных EMA препаратов для лечения Covid-19 три доступны латвийским медикам. Сейчас их можно использовать только в больницах. Национальная служба здравоохранения ведет переговоры с производителем так называемого коктейля из антител, который действителен против "омикрона". Рабочая группа Минздрава также посоветовала закупить иммуносупрессор Kineret, а коктейль из антител Regdanvimab планируется приобрести в рамках закупки ЕС.

Список зарегистрированных лекарств от Covid-19 в декабре прошлого года был пополнен еще двумя препаратами — ранее их было всего четыре. Однако больший интерес у общества вызвали два медикамента, которые пока еще не зарегистрированы в ЕС. Это противовирусные средства Molnupiravir и Paxlovid. Возможно, они станут первыми лекарствами от коронавируса, которые можно будет использовать за пределами больниц.

"Показания к этим препаратам заставляют думать о том, что их можно будет использовать для амбулаторного лечения. Однако, исходя из различных соображений, это могут быть рецептурные медикаменты. Пока еще рано об этом говорить, поскольку мы можем полагаться только на предположения", — заявил журналистам LTV заместитель директора Государственного агентства лекарств Сергей Акуличс.

Латвия подала заявку на закупку пяти тысяч курсов каждого из упомянутых лекарств. Molnupiravir уже закуплен — латвийские больницы получили упаковки для 2880 пациентов. Paxlovid будет приобретен в рамках закупки ЕС.

Как указали в Минздраве, пока препараты не зарегистрированы, слишком много неизвестно о том, как эти медикаменты будут взаимодействовать с другими используемыми пациентом лекарствами, и какие у них могут быть побочные эффекты. Поэтому пока эти таблетки не будут доступны каждому — их можно будет употреблять только по строгим указаниям специалистов. Сначала их смогут получить тяжелобольные пациенты, которые заразились коронавирусом в больницах.

Директор Департамента фармацевтики Минздрава Инесе Каупере подчеркнула, что медикаменты станут вспомогательным средством в случаях, когда вакцина не обеспечила эффективную защиту против вируса. Однако вакцинация не будет заменяться противовирусным препаратом.

LTV сообщает, что пока лекарства не зарегистрированы EMA, оптовикам они не доступны. Несмотря на это, покупатели заинтересованы в покупке упомянутых препаратов, отметили в Saules aptieka.

В настоящее время спрос на препараты от Covid-19 чрезвычайно высок во всем мире, и пока невозможно предсказать, как скоро они поступят в аптеки после их регистрации. Цена за курс также может исчисляться сотнями. В Госагентстве лекарств подчеркнули, что вакцинация по-прежнему остается самым эффективным способом защиты от коронавируса.