Ажиотаж вокруг закупки для армии: Минобороны создаст спецбюро для оперативных действий

После ажиотажа вокруг закупки продовольствия для армии Министерство обороны планирует создать бюро внутренней безопасности, которое, помимо прочего, будет иметь право на получение оперативных сведений, сообщила в среду комиссии Сейма по запросам министр обороны Инара Мурниеце.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Минобороны будет действовать в двух направлениях. Во-первых, необходимо сделать систему закупок более прозрачной. Во-вторых, в структуре министерства должна быть создана служба внутренней безопасности, аналогичная уже действующей в органах внутренних дел, отметила министр.

Бюро будет следить за деятельностью должностных лиц, связанных с заказами и закупками, а также другими сферами. "Бюро с правом на получение сведений, расследование и оперативное реагирование", - так разъяснила комиссии задачи бюро министр обороны.

После создания такого бюро при Минобороны в Латвии будет 12 оперативных учреждений, которые имеют право, например, осуществлять слежку или прослушивать разговоры. На некоторые из этих учреждений также возложены функции по расследованию уголовных процессов. В Минобороны имеется два таких учреждения - военная полиция и служба военной разведки и безопасности. Первая в том числе имеет право расследовать уголовные процессы.

Как сообщалось, Министерство обороны начнет служебную проверку в связи с закупкой продовольствия для армии на сумму 220 млн евро, сообщила ранее министр обороны.

Она отметила, что сумма планируемого договора совершенно не соответствует бюджетным возможностям Национальных вооруженных сил. Документы по закупкам переданы для оценки правоохранительным органам.