B Екабпилсе украинские беженцы могут быть выселены из служебных гостиниц

Служебные гостиницы в Екабпилсе и крае, где сейчас размещаются украинские беженцы, с возобновлением школьных занятий осенью могут снова понадобиться учащимся учебных заведений, поэтому для размещения беженцев придется искать другие помещения, заявил председатель краевой думы Райвис Рагайнис.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На данный момент свободных мест для беженцев в самоуправлении нет, но время от времени кто-то уезжает, а кто-то приезжает.

"Приближается учебный год, и служебные гостиницы учебных заведений, которые мы до сих пор предлагали украинцам, могут понадобиться учащимся", — сказал Рагайнис.

Самоуправление будет искать другие свободные муниципальные здания, например, здание школы-интерната.

Рагайнис добавил, что в настоящее время на территории самоуправления находится около 500 беженцев, из которых около 170 проживают в помещениях самоуправления.