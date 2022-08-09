B Екабпилсе украинские беженцы могут быть выселены из служебных гостиниц
Foto: LETA

Служебные гостиницы в Екабпилсе и крае, где сейчас размещаются украинские беженцы, с возобновлением школьных занятий осенью могут снова понадобиться учащимся учебных заведений, поэтому для размещения беженцев придется искать другие помещения, заявил председатель краевой думы Райвис Рагайнис.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На данный момент свободных мест для беженцев в самоуправлении нет, но время от времени кто-то уезжает, а кто-то приезжает.

"Приближается учебный год, и служебные гостиницы учебных заведений, которые мы до сих пор предлагали украинцам, могут понадобиться учащимся", — сказал Рагайнис.

Самоуправление будет искать другие свободные муниципальные здания, например, здание школы-интерната.

Рагайнис добавил, что в настоящее время на территории самоуправления находится около 500 беженцев, из которых около 170 проживают в помещениях самоуправления.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
SEB
DELFI Brand Studio
Iedvesmai