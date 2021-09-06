Бабье лето на пороге. Во вторник в Латвии — до +20 градусов
Foto: brockvicky / cc

Во вторник в Латвии погода станет более солнечной, при этом впервые в этом месяце температура воздуха достигнет +20 градусов, прогнозируют синоптики.

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Ожидается переменная облачность, вероятность осадков — низкая. Будет дуть западный и юго-западный ветер — от слабого до умеренного.

Минимальная температура воздуха ночью ожидается от +5 градусов в Курземе до +13 градусов на побережье Видземе. Днем воздух прогреется до +16…+20 градусов.

Во вторник в Риге — без осадков, облаков станет меньше, будет светить солнце. При слабом юго-западном ветре температура воздуха на восходе солнца опустится до +8…+9 градусов, а днем составит около +20 градусов.

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LETA

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LETA

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