Байден обещает послать России "жесткую весть" о том, что нельзя запугивать Латвию, Литву и Эстонию
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Команда кандидата в президенты США Джо Байдена представила идею отношений между Америкой и странами Балтии и обещают региону надежную помощь в случае его избрания на пост главы страны. Об этом говорится в программном документе, которым во вторник поделился член команды Байдена, многолетний дипломат Майкл Карпентер.

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В документе, который на своей странице в Twitter разместил директор организации Penn Biden Centre Пенсильванского университета, подчеркивают, что Байден в администрации экс-президента США Барака Обамы курировал вопросы безопасности региона, в котором находятся страны Балтии.

Байден, кроме прочего, обещает послать России жесткую весть о том, что она не должна запугивать страны Балтии, которые являются членами НАТО.

"Многолетняя помощь Джо Байдена странам Балтии и вера в обязательства Америки перед союзниками создает яркий контраст Трампу, сомневающемуся в важности НАТО, — сказано в документе. — Байден твердо поддержит союзников НАТО, в отличие от Трампа, который поднимает вопрос важности альянса и однажды перепутал страны Балтии с Балканами".

Команда Байдена также подчеркнула, что бывший вице-президент не одобрит проект газопровода Nord Stream 2. По словам демократа, этот газопровод сделает Европу еще более зависимой от российского газа и позволит России использовать шантаж.

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Source

ru.DELFI.lt BNS

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Source

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экс-президент США кандидат в президенты США Nord Stream 2 Twitter Джо Байден НАТО
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