Баланс между работой и личной жизнью женщин: Латвия отстает от других стран

Латвийский союз свободных профсоюзов (ЛССП) в Международный женский день призывает правительство обратить внимание на необходимость обеспечения баланса между работой и личной жизнью латвийских женщин, сообщила представитель ЛССП Санита Биркенфелде.

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Профсоюз направил письмо премьер-министру Кришьянису Кариньшу и министру благосостояния Рамоне Петравиче, в котором указывает на важность решения этой проблемы с точки зрения реализации прав женщин.

Согласно результатам опубликованного ЛССП в прошлом году исследования "Практические вопросы достижения баланса между работой и личной жизнью", в Латвии индекс баланса — один из самых низких среди стран Организации экономического сотрудничества и развития.

По данным исследования, то количество времени, которое жители Латвии посвящают отдыху и себе, свидетельствует об определенных проблемах в обеспечении равновесия между работой и личной жизнью и по этому показателю Латвия занимает 36-е место среди 40 стран. В свою очередь исследование Eurofound свидетельствует о том, что 47% работающих латвийцев испытывают трудности с выполнением семейных обязанностей, так как слишком много времени проводят на работе.

В то же время ЛССП обращает внимание на то, что сравнительно низкие зарплаты в Латвии по сравнению с другими странами ЕС являются одной из причин, которая вынуждает людей работать больше, чтобы обеспечить себе достойное существование.

Если необходимость поддержки в уходе за детьми государством признается, то потребность оказания поддержки в уходе за другими членами семьи, например, пожилыми родителями, и влияние этих обязанностей на баланс личной жизни и работы еще не признан в той же мере. Однако, как указывает профсоюз, в контексте старения населения Латвии ожидается, что в дальнейшем все больше будут увеличиваться обязанности работающего населения по уходу за хронически больными членами семьи, поэтому государство должно предложить им инструменты поддержки.

Для решения этих задач, по мнению ЛССП, необходима дискуссия об эффективности существующих мер поддержки и возможностях поддержки по уходу за больными членами семьи, а также об обеспечении баланса работы и отдыха.