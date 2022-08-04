Баллистические ракеты, военные корабли и кибератака. Что происходит на Тайване после визита Пелоси

Однодневный визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань накалил обстановку вокруг непокорного острова: в четверг Китай во время учений выпустил в его направлении более десятка баллистических ракет, в акватории прошли маневры китайских военных кораблей, а правительство Тайваня заявило о кибератаке на сайты государственных ведомств.

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Сама Нэнси Пелоси уже в Южной Корее, где собирается, среди прочего, посетить Объединенную зону безопасности — единственную часть корейской демилитаризованной зоны, где войска Северной и Южной Кореи стоят лицом к лицу.

Что происходит на море и в небе Тайваня

Министерство обороны Тайваня заявило, что в четверг Китай запустил более десятка баллистических ракет во время беспрецедентной серии военных учений в воздухе и на море вокруг острова.

Тайваньские военные утверждают, что их соседи запустили в общей сложности 11 таких ракет по учебным целям в водах вблизи северного, южного и восточного берегов острова. Кроме того, ракеты полетели и в сторону тайваньских островов Мацзу.

Китай заявил, что проводимые учения — плановые, а ракеты точно поразили цели в море к востоку от Тайваня. Тайваньские военные не уточнили место, где упали ракеты, и пролетали ли они над островом.

Несмотря на заявления о плановых учениях, на Тайване уверены, что Пекин начал их в ответ на визит Нэнси Пелоси — самого высокопоставленного американского политика, посетившего остров за последние десятилетия.

Китай возмущен визитом спикера Пелоси в поддержку самоуправляемой демократии острова, который Пекин считает отколовшейся провинцией.

Учения проходят на некоторых из самых загруженных водных путей в мире, останавливая движение по судоходным маршрутам и препятствуя рейсам на остров и обратно.

А тайваньский международный аэропорт Тайюань Усу сообщил об отмене в четверг более 50 международных рейсов из-за китайских учений с боевой стрельбой.

Министерство обороны Тайваня обвинило Китай в попытке установить блокаду острова, осудив Китай за "иррациональные действия, подрывающие региональный мир".

Позже восточное военное командование китайской Народно-освободительной армии заявило, что учения завершены, а воздушный и морской контроль снят.

При этом в заявлении не уточняется, означает ли это, что речь идет о полном окончании учений, которые начались в полдень в четверг и должны были длиться 72 часа.

На брифинге в четверг представитель министерства иностранных дел Китая заявила, что у нее нет информации о том, закончились ли все учения, и предложила журналистам оперировать первоначальными временными рамками 4-7 августа.

Ранее министерство обороны Тайваня заявило, что в ответ на китайские учения войска острова продолжают находиться в состоянии повышенной готовности.

Что происходит на суше

Правительство Тайваня заявило, что в четверг многие сайты государственных ведомств столкнулись с кибератаками — в частности, пострадали сайты администрации президента, министерства иностранных дел и министерства обороны.

По данным правительства, в последние дни хакеры атаковали сайты в 23 раза чаще, чем в обычное время.

Власти острова призвали коммерческие компании усилить меры кибербезопасности в ближайшие дни, поскольку опасаются, что на фоне эскалации напряженности в отношениях с Китаем такие атаки продолжатся.

В чем причина напряженных отношений между Китаем и Тайванем

Китай считает Тайвань своей провинцией, которую он неоднократно обещал вернуть себе, при необходимости — силой.

Лидеры Тайваня считают остров суверенным государством: у него есть собственная конституция, демократически избранные власти и около 300 тыс. военнослужащих в армии.

Исторические источники предполагают, что остров впервые перешел под полный контроль Китая в XVII веке, когда им начала управлять династия Цин. Затем, в 1895 году, они уступили остров Японии после поражения в первой китайско-японской войне.

Китай снова захватил остров в 1945 году после поражения Японии во Второй мировой войне.

Но в материковом Китае разразилась гражданская война между националистическими правительственными силами во главе с Чан Кайши и войсками Коммунистической партии Мао Цзэдуна.

В 1949 году коммунисты победили и взяли под свой контроль Пекин.

Чан Кайши и то, что осталось от националистической партии, известной как Гоминьдан, бежали на Тайвань, где они правили в течение следующих нескольких десятилетий.

Китай ссылается на эту историю, чтобы доказать, что Тайвань изначально был китайской провинцией. Но тайваньцы трактуют эту же историю по-своему, утверждая, что они никогда не были частью современного китайского государства, впервые сформированного после революции 1911 года, или Китайской Народной Республики, созданной при Мао в 1949 году.

В настоящее время только 13 стран в мире (плюс Ватикан) признают Тайвань суверенным государством, а Китай делает все возможное, чтобы таких государств не стало больше.

Где сейчас Нэнси Пелоси

Пелоси прилетела на Тайвань во вторник и покинула остров довольно быстро — меньше, чем через сутки после прибытия. За это время она успела встретиться с президентом страны Цай Инвэнем и китайскими оппозиционными активистами.

Ее визит должен был показать "железную приверженность" Вашингтона защите тайваньской демократии.

Сейчас она находится в Южной Корее, где встречается с высшими политическими лидерами Южной Кореи. Президент страны Юн Сок Ёль с Пелоси встречаться не будет — на этой неделе он ушел в запланированный отпуск.

Однако он уже провел с ней 40-минутный телефонный разговор, пообещав тесное сотрудничество с Конгрессом США для развития их глобального стратегического альянса и усилий по ядерному разоружению Северной Кореи.

Помимо дипломатических встреч, Пелоси собирается отправиться в Объединенную зону безопасности — пограничный район между Южной и Северной Кореями, где военные двух стран стоят буквально лицом к лицу.

Нэнси Пелоси станет вторым официальным лицом США самого высокого уровня, посетившим зону — после бывшего президента Дональда Трампа, который встречался там с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в 2019 году.