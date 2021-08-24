"Балтийский путь" против вакцинации: полиция насчитала 7000 участников, организаторы — более 100 тысяч

23 августа в Латвии прошла акция протеста против вакцинации от Covid-19. Участники акции образовали живую цепь по модели "Балтийского пути" — акции солидарности сторонников независимости стран Балтии в 1989 году.

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Акция прошла без каких-либо существенных нарушений. Полиция зафиксировала пять случаев, когда участники могли создавать помехи для движения, составлен один протокол о незарегистрированном пикете. Заместитель начальника Госполиции Андрис Зеллис в эфире Латвийского радио заявил, что полиция не занималась подсчетом участников мероприятия, но оценил их количество в семь тысяч человек.

Один из организаторов акции Рудолфс Бреманис заявил, что для участия в акции зарегистрировалось 93 тысячи человек. Большая часть участников при этом была без регистрации, таким образом, по оценке Бреманиса, живую цепь могли образовать 150-200 тысяч человек. Он также отметил, что цепь не была сплошной (через все страны Балтии), но высокая активность наблюдалась не только в Латвии, но и в Литве и Эстонии.

Латвийское радио между, тем сообщает, что, согласно интерактивной карте, на участке от Памятника Свободы до Каменного моста в цепь собирались встать более трех тысяч человек. Однако на самом деле около памятника за руки взялись 150-200 человек, и уже на улице Калькю цепи людей не было. Люди простояли около 15-20 минут. Полиция, в отличие от акции протеста 18 августа, не проявляла повышенного внимания к этому мероприятию — на месте находился один экипаж полиции.