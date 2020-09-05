"Балтийский пузырь" и русские партии на обочине. Неделя в Латвии: главное на DELFI

Портал Delfi кратко подводит итоги первой недели сентября 2020 года и выбирает 10 главных материалов, опубликованных с 31 августа по 4 сентября.

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Главное

Сентябрь принес с собой новую реальность, с которой всем нам как-то придется мириться еще долго. В Риге сменилась власть (все новости о выборах в Рижскую думу), и новым мэром стал Мартиньш Стакис. Прежние хозяева города, "Согласие" и "Честь служить Риге", будут работать в оппозиции. О том, почему так произошло - в статье Александры Полещук "На обочине. Как и почему "русские" партии проиграли Ригу".

Начался учебный год, который помимо пробок, вопросов к системе образования вообще и реформе - в частности, поднял еще одну неприятную тему: как школы планируют работать в условиях дистанцирования и профилактики Covid-19? Об этом - статья Кристины Худенко "Превратить дефект в эффект. Полный путеводитель по работе школ в период ограничений".

Медленный, но неуклонный рост случаев Covid-19 в соседних странах поставил под вопрос будущее "балтийского пузыря" - территории Латвии, Литвы и Эстонии, на которой в условиях пандемии сохраняется свобода перемещения. В пятницу показатели заболеваемости в Литве и Эстонии выросли настолько, что они уже должны были попасть под требование к самозоляции. Но не попали: кабинет министров волевым решением продлил срок жизни "пузыря" на неделю. Тем не менее, Европа по сути теперь закрыта почти полностью - если вы, конечно, не готовы провести после поездки 14 дней дома.

На обочине. Как и почему "русские" партии проиграли Ригу

Foto: LETA



Результаты субботних выборов Рижской думы оставили двоякое впечатление у русскоязычных рижан: сразу три партии, за которые голосовали нелатыши, смогли попасть в столичное самоуправление, но ни у одной из них нет шансов присоединиться к правящей коалиции. Почему это произошло? И как такой исход голосования может повлиять на русскоязычную часть жителей самого большого города Латвии?

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Класс — закрытая община. 82% школ Латвии выбрали очное обучение, часть — вечерние смены

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Министерство образования доложило, как будут организовывать учебный процесс в латвийских школах в период ограничений пандемии. Чаще всего удаленные формы и посменное обучение выбирают большие школы, где учатся более тысячи учеников.

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Превратить дефект в эффект. Полный путеводитель по работе школ в период ограничений

Foto: F64



Портал Delfi поздравляет всех читателей с Днем знаний и предлагает пополнить эти знания многочисленными нововведениями, которые намечаются в жизни школьников, их учителей и родителей в новом учебном году. Ограничения в связи с распространением Covid19, введение нового компетентностного подхода и содержания образования, языковая реформа школ — все эти факторы изменят привычный процесс почти до неузнаваемости. Подробно рассказываем, чего ждать и на что надеяться. Кстати, Дарить цветы учителям — можно.

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Легендарная весна. Как рижское "Динамо" завоевало единственные медали чемпионатов СССР

Foto: Gadagrāmata Hokejs 88/89



Перед началом очередного регулярного сезона КХЛ спортивный сайт MVP вспоминает главное достижение рижского "Динамо" — второе место в чемпионате СССР 1987/1988 года. Рижане добыли медали в теперь уже овеянном легендами противостоянии с московским ЦСКА, одним из лучших хоккейных клубов XX века.

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Не собираюсь плакать в борщ. Евгений Чичваркин о Беларуси, Зеленском, Путине и вялых рукавах ЕС

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Навальный и Собчак, Лукашенко и "коктейли молотова", Порошенко, Зеленский, Путин и Ангела Меркель. Российский бизнесмен Евгений Чичваркин в статусе беженца уже 12 лет живет в Лондоне, но с ним всегда есть о чем поговорить. В конце августа портал Delfi встретился с Чичваркиным в Юрмале.

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Нам все разрешено. Жизнь и смерть идеолога красного террора Мартиньша Лациса

Foto: DELFI



Красный террор, развернутый большевиками на руинах Российской империи, прочно связан с именем Мартиньша Лациса. Его называют идеологом классовой инквизиции и апологетом безудержного насилия. Пройдя путь от батрака до высокопоставленного чекиста, Лацис не только организовывал массовые расправы, но и восхвалял их в своих кровожадных статьях.

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Рига без отопления. Как клиентам RNP предложили погасить долг соседа

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Муниципальное предприятие Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) разослало своим клиентам анкету. В сопроводительном письме говорится, что отопление в доме могут и не подключить, если не будет погашен текущий долг перед Rīgas siltums.

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ФОТО: реновированное Юрмальское шоссе стало первым местом в Латвии, где разрешено ехать 110 км/ч

Foto: Publicitātes foto



В среду, 2 сентября, прошло торжественное открытие реновированного участка Юрмальского шоссе (А10) от границы Риги до пропускного пункта в Юрмалу.

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75 в мире, и один из них — в Латвии: McLaren Senna GTR стоимостью 1,8 млн евро

Foto: DELFI kolāža



Недавно в интернете было опубликовано видео – очевидец запечатлел около дилерского центра Bentley, на улице Краста, суперкар McLaren Senna GTR. Его стоимость составляет почти два миллиона евро, и в мире насчитывается лишь 75 таких автомобилей. Значит ли это, что одним из этих уникальных суперкаров владеет латвиец?

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Где тормозят дело Римшевича? Замглавы KNAB о часах Бурова, криминале в Rīgas satiksme и маски-шоу

Foto: F64



Почему так бесконечно долго тянутся коррупционные дела, начатые с громких "маски-шоу", а через годы пропавшие из поля зрения обывателей? Об этом замначальника KNAB по вопросам следственных действий Инете Цируле рассказала ведущей передачи "Действующие лица" LR-4 Валентины Артеменко и журналисту Delfi Кристины Худенко.

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