«Балтийский Сингапур»: Домбровский обозначил задачи новой партии

Исключенный из партии "Согласие" депутат Сейма Вячеслав Домбровский рассматривает возможность учреждения новой партии.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В интервью Латвийскому радио депутат сказал, что в будущем видит для себя два возможных варианта действий - после окончания полномочий нынешнего Сейма уйти из политики или работать над "новым политическим предложением". Вступать в какую-либо другую партию Домбровский не планирует,

На вопрос, не нужно ли создавать новую партию сейчас, до следующих выборов Сейма, Домбровский сказал, что "это было бы вполне логично". Однако он не намерен торопиться, потому что в своей карьере уже неоднократно испытывал неприятное ощущение, которое возникает, когда приходится разочаровывать избирателей.

Депутат рассказал, что уже обсуждал идею учреждения новой политической силы с коллегами, но, хотя энтузиазм велик, только этого недостаточно.

Если Домбровский учредит новую партию, ее главные задачи будут связаны с экономическим развитием Латвии. "Это будет партия, главной амбицией которой будет создание балтийского Сингапура. Это амбициозное видение экономического развития. Но нужно понимать, что ничего подобного невозможно до тех пор, пока треть населения Латвии находится за "красными линиями"", - сказал политик.