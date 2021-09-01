Балтинавская средняя школа из-за Covid-19 начнет учебный год удаленно
Foto: LETA

Из-за выявленных случаев Covid-19 Балтинавская средняя школа в Балвском крае приняла решение начать учебный год удаленно, сообщает LETA.

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Директор школы Имантс Слишанс указал, что во время тестирования выяснилось, что несколько учеников и работников школы больны Covid-19. В результате многие ученики и учителя были признаны контактными лицами.

Школа будет работать удаленно до 10 сентября. Решение принято после консультации с семейными врачами, Центром профилактики и контроля заболеваний, а также самоуправлением.

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