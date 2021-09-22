Банк крови: средний возраст донора – 38 лет, женщины сдают кровь чаще мужчин, а молодежь – все реже
Foto: DELFI Aculiecinieks

За последний год молодые люди в возрасте 18-30 лет все реже становятся донорами крови, заявила директор Государственного банка крови Эгита Поле на открытии кампании “Друзья по крови”.

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Цель кампании — привлечь молодых людей к донорству крови. За прошедший год доля молодых людей среди доноров крови сократилась — сейчас она составляет 25%, а несколько лет назад превышала 30%.

"Средний возраст донора крови — 38 лет, а женщины жертвуют кровь немного чаще, чем мужчины", — сообщила Поле.

За последние пять лет кровь сдали пять тысяч студентов, что спасло жизнь 15 тысячам человек. По словам Эгиты Поле, один донор может спасти до трех пациентов.

"Средний возраст доноров крови в Европе увеличивается, поэтому важно создавать информативные кампании, мотивирующие молодежь сдавать кровь. Чаще всего молодые люди приходят сдавать кровь вместе с друзьями, чтобы друг друга подбодрить", — добавила директор Государственного банка крови.

Ранее сообщалось, что в ходе кампании планируется просвещать молодых людей используя тему дружбы. Молодых людей приглашают вывести дружбу на новый уровень — сдавать кровь вместе, чтобы стать "друзьями по крови".

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