Банк Латвии выпустил монету-лестницу в честь своего столетия

1 ноября Банк Латвии выпустит коллекционную монетку под названием "Вверх" (Augšup). В этот день исполняется 100 лет с момента основания банка, монета будет подарком всему обществу Латвии.

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Дизайн монеты, разработанный художниками Кристой и Рейнисом Дзудзило, как будто приглашает двигаться вверх и рассказывает о пути банка. На аверсе видны девять рельефных ступеней с зеркальной поверхностью, в которой отражается вечное прошлое и будущее человека. Верхняя полукруглая позолоченная ступень напоминает логотип банка и символизирует край восходящего солнца. Реверс монеты матовый и позолоченный и символизирует хранилище богатств.

Название должно напоминать и слово "вверх", и слово "река" (upe). Это аллегория преодоления гравитации.

Монету можно приобрести на сайте e-monetas.lv с 12:00 1 ноября и получить ее либо по почте, либо в кассе Банка Латвии на улице Валдемара, 1В. Получить посылку можно будет в течение 20 дней. Цена монеты — 78 евро, тираж — 5000 экземпляров. Отчеканили монету в Литве.