Банк Латвии: заявление Путина о взимании платы за поставку газа только в рублях — недружественный жест

Заявление президента России Владимира Путина о принятии платы за поставки газа только в рублях — недружественный жест, не имеющий существенного практического значения, но в долгосрочной перспективе он будет способствовать более быстрому отказу от российских энергоресурсов, сообщили агентству LETA в Банке Латвии.

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"Помимо возможных дополнительных технических сложностей при расчетах, это решение является скорее символическим и недружественным жестом, не имеющим существенного практического значения, поскольку ранее Россия приняла решение о том, что крупные экспортеры, в том числе "Газпром", должны конвертировать 80% своей валютной выручки в рубли", — сообщили в Банке Латвии.

В латвийском центробанке также отметили, что в любом случае доходы России от продажи природного газа за рубеж на валютном рынке постоянно обеспечивают валютные предложения по обмену на российские рубли.

В то же время, по мнению Банка Латвии, в среднесрочной и долгосрочной перспективе это решение будет способствовать еще более быстрому отказу от энергоресурсов России и сползанию страны-агрессора в еще большую нищету.

Уже сообщалось, что Путин в среду объявил, что Россия будет принимать платежи в рублях только за поставки газа в "недружественные страны", включая все государства-члены Европейского Союза (ЕС).

"Я принял решение предпринять ряд шагов для осуществления платежей за наши поставки газа в недружественные страны в российских рублях", — сказал Путин на видеозаседании правительства, вынудив внести изменения в течение недели.

Он сказал, что Россия перестанет принимать платежи в валютах, которые были "скомпрометированы".

"Россия продолжит поставлять объемы газа, предусмотренные предыдущими договоренностями", — добавил Путин.