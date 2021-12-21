Бары будут открыты в Новогоднюю ночь, а магазины в Т/Ц — на выходных. Что решило правительство?

В Новогоднюю ночь в Латвии, как и в Эстонии, не будут применяться установленные во время чрезвычайной ситуации ограничения в отношении оказания услуг и организации мероприятия. Такое решение приняло правительство во вторник, 21 декабря, пишет агентство LETA.

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Также принятые Кабинетом министров поправки к приказу об объявлении чрезвычайной ситуации предусматривают, что впредь магазины в торговых центрах смогут снова работать на выходных и праздничных днях. Поправки вступят в силу в пятницу, 24 декабря.

Изменения в правилах работы баров, ресторанов и других культурных и развлекательных мест в Новогоднюю ночь — в период с 23 до 6 часов — приняты, учитывая традиции встречи Нового года.

Ранее уже сообщалось, что правительство Эстонии отменило запрет на работу после 23 часов для баров, ресторанов и других развлекательных заведений.

Отменено ограничение, предусматривающее запрет на предоставление хозяйственных услуг в торговых центрах на выходных и праздничных днях. Та

Также установлено, что в случае, когда на автовокзале или станции невозможно полностью разделить потоки пассажиров между эпидемиологически небезопасной средой и безопасной средой, проверка ковид-сертификатов должна проводиться у входа в место оказания услуг, которое работает в эпидемиологически безопасной среде.