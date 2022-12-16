Бауска: одна очистка дорог от снега обходится в 30 000 евро
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Одна расчистка улиц и дорог в самоуправлении обходится Баускому краю почти в 30 000 евро, выяснило агентство LETA.

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Снежный покров в Бауске — несколько десятков сантиметров. В этих местах снегопады были очень интенсивными, и очистка дорог обошлась самоуправлению дорогу.

Общая длина улиц и дорог в Бауском крае — 1234 километра. Чтобы снегоочистительная техника проехала по ним всем один раз в одну сторону, нужно 28 782 евро. Один километр в среднем стоит 23 евро.

Улицы и дороги разделены по классам — есть более приоритетные, есть менее приоритетные, и более приоритетные чистятся в первую очередь.

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