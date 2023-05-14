Базарчики в Верманском саду и на Эспланаде будут проводиться не чаще раза в месяц

Отныне ремесленные базарчики в Верманском саду и в парке Эспланада будут проводиться два дня подряд, но не чаще одного раза в месяц, а в Межапарке - два раза в месяц, сообщили порталу Delfi в Рижской думе.

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Также решено осуществить переход на отдельные цветные навесы в Верманском саду и в парке Эспланада. Для этого будет предусмотрен переходный период до конца 2023 года.

В Межапарке будет разрешено использовать существующее торговое оборудование размером до 3x3 метра. А в Верманском саду и на Эспланаде разрешено использовать торговое оборудование до 3х3 метров, если решения по защите газона будут применены на всей площади, занимаемой газоном, а пешеходы будут обеспечены свободной зоной до двух метров. Учитывая, что оба парка ежедневно посещают и другие рижане, ограничения на въезд останутся в силе.

"Функция парка в центре Риги является основной для Верманского сада и парка Эспланада. Возможность организовать базарчики стала поддержкой столичного самоуправления ремесленникам во время пандемии Covid-19. Белые шатры были временным решением, которое в долгосрочной перспективе не подходит для территории исторического центра Риги, включенной в Список всемирного наследия ЮНЕСКО", поясняют в Рижской думе.

Рижская дума пришла к выводу, что занимаемая площадь торговых мест должна быть уменьшена, чтобы обеспечить необходимую свободную площадь для пешеходов, не нанося ущерба озеленению.

Чтобы иметь возможность продолжать работу ремесленных рынков в парках центра города, дума предложила организаторам ремесленных рынков несколько условий для организации торговли. Вызвавшее широкую дискуссию условие соблюдения определенного оттенка цвета навесов распространяется только на отдельные коммерческие площади в историческом центре Риги — Верманский сад и парк Эспланада, а также на Вецригу.

По мнению РД, серо-землистые и песочные тона, выбранные для палаток специалистами городского бюро архитектуры, "создают приятное и приятное для глаз торговое решение, которое вписывается и гармонирует с окружающим ландшафтом и соответствует рекомендациям. Стоимость оборудования предлагаемых торговых точек ненамного выше, чем у аналогов белого цвета".

В ближайшее время будет объявлен аукцион SIA "Rīgas meži" для организации краткосрочной торговли в Верманском саду и парке Эспланада с июня по сентябрь.