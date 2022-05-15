Беларусь продлила безвизовый режим для граждан Литвы и Латвии до конца 2022 года

Министерство иностранных дел Беларуси сообщило о продлении до конца 2022 года права безвизового въезда, выезда и пребывания в республике для граждан Литвы и Латвии, пишет портал "smartpress.by".

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Безвизовый режим для граждан Литвы и Латвии был введен 15 апреля текущего года и его срок истекал 15 мая.

В МИД Беларуси заявили, что безвизовый режим "стал наглядным подтверждением стремления нашей страны к сохранению добрососедских отношений с соответствующими государствами, дальнейшему развитию межличностных контактов между простыми людьми даже в условиях незаконного санкционного давления".

В ведомстве утверждают, что "безвиз" продемонстрировал наличие значительного интереса у иностранных граждан к Белоруссии, поскольку они смогли "встретиться с родственниками, посетить могилы родных, решить бытовые вопросы".