Беларусь закрыла границу с Латвией, Литвой, Украиной и Польшей
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Беларусь в четверг, 29 октября, во второй половине дня закрыла границы с Латвией, Литвой, Украиной и Польшей для легкового и пассажирского транспорта, мотивируя требованиями безопасности из-за распространения коронавируса. Как сообщает LETA, данную информацию подтвердили власти Беларуси.

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"В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины", — приводит tut.by заявление Погранкомитета Беларуси.

Под ограничения не подпадают лишь дипломаты, водители грузовых машин и машинисты локомотивов.

"К сожалению, действительно, граница сейчас закрыта, — приводит LETA слова оперативного дежурного одного из пунктов пропуска Гродненской погранслужбы. — Для многих это было неожиданностью, в том числе для нас. Никто не ожидал. Не переживайте, это никакое не военное положение. Причина в Covid-19".

Несмотря на то, что официальной причиной является борьба с распространиением коронавируса, единственной страной, границу с которой Беларусь не закрыла, является Россия — государство, в котором этот вирус на данный момент ставит рекорды заболеваемости.

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Source

rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA

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