Беларусь запретила въезд для 300 должностных лиц из Латвии, Литвы и Эстонии

Во вторник, 29 сентября, представитель МИД Беларуси Анатолий Газ объявил об ответных санкциях со стороны Беларуси: руководство страны приняло решение внести в "черный список" примерно 300 должностных лиц из Латвии, Литвы и Эстонии — по 100 из каждого из балтийских государств.

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Газ отметил, что данный это "симметричные мероприятия" в отношении стран Балтии, и обвинил Литву в том, что она "запустила нисходящую спираль".

25 сентября глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич объявил о расширении "черного списка" в отношении ряда белорусских чиновников. Если первая редакция содержала 30 фамилий, то теперь в список невъездных в Латвию включен уже 101 человек.

Ринкевич также заверил, что страны Балтии расширят санкции по отношению к Беларуси, поэтому "данный список не будет последним". Ринкевич отметил, что Латвия, Литва и Эстония приняли решение самим расширять санкционный список, не дожидаясь, когда аналогичное решение примет и согласует Евросоюз.

Ранее Ринкевич уже включил в список нежелательных лиц для въезда в Латвию 30 граждан Беларуси. В список попали президент страны, должностные лица белорусской Центральной избирательной комиссии, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры, Комитета госбезопасности, Следственного комитета, Совета по безопасности, Госконтроля и Исполнительного комитета Минска.

Протесты в Беларуси начались 9 августа после президентских выборов. По данным ЦИК республики, Александр Лукашенко победил на них с 80% голосов. Его главная соперница — единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — набрала чуть больше 10% голосов.