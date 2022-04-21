Бербок пообещала странам Балтии помощь в борьбе с российской дезинформацией

Эстония, Латвия и Литва, имеющие значительные доли русскоязычного населения, уже в течение долгого времени сталкиваются с кампаниями по дезинформации со стороны России, заявила глава МИД ФРГ.

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что Германия должна активнее помогать странам Балтии бороться с российской дезинформацией. Это заявление прозвучало в четверг, 21 апреля, после встречи Бербок с ее эстонской коллегой Эвой-Марией Лийметс в Таллине.

Эстония, Латвия и Литва, имеющие значительные доли русскоязычного населения, уже в течение долгого времени сталкиваются с кампаниями по дезинформации со стороны России, заявила глава МИД ФРГ. "Мы солидарны в том, что не только не хотим позволять этого, но и противостоим этому вместе", — сказала Бербок.

По ее словам, пропаганде должна противостоять не контрпропаганда, а "прозрачные, сильные и свободные СМИ". "То, что молодые русскоязычные люди протестуют против развязанной Путиным войны и творимых на ней зверств, показывает: эту работу важно продолжать делать день за днем, снова и снова разоблачая путинскую ложь", сказала министр.

Работу по борьбе с российской пропагандой в Эстонии, Латвии и Литве Германия ведет с 2016 года. В рамках этой борьбы, организуются политические дебаты и воркшопы, финансируются учебные и культурные мероприятия, а также обмен опытом.

Нынешняя поездка Бербок по странам Балтии началась в среду, 20 апреля, и продлится три дня. В первый день поездки, после переговоров с латвийским коллегой Эдагрсом Ринкевичсом, глава МИД ФРГ заявила, что Германия намерена оказать Украине, защищающейся от российской агрессии, не только краткосрочную, но и средне- и долгосрочную военную помощь. В том числе, по ее словам, речь может идти о поставках бронетехники.