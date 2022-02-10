"Берем взаймы и живем в долг": cын Джеммы Скулме рассказал, как наследники содержат дом художницы

Художник Юрис Димитерс, сын художницы Джеммы Скулме, рассказал, как наследники находят способ сохранить унаследованное имущество матери – дом в Межапарке площадью в 300 квадратных метром, который состоит из 10 комнат и мастерских художников. Об этом пишет “Открыто” со ссылкой на Kas Jauns.

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В ноябре 2019 года ушла из жизни художница Джемма Скулме. По словам Димитерса, долгое время после ее смерти было непонятно, что будет с фамильным домом в Межапарке. Недвижимость выставили на продажу за 1,3 миллиона евро, позже цена была снижена до 550 тысяч. Сейчас дом официально принадлежит внуку Джеммы, студенту Артуру Димитерсу. "Мы решили оставить дом родным, и он больше не продается", — говорит Юрис Димитерс.

"Когда моя мать была жива, мы могли жить и покрывать счета за дом за счет ее пенсии в 2200 евро. Теперь, чтобы свести концы с концами, нам нужно продать все, что мы можем продать. Я продал много картин моей матери. Я также продаю свои работы, но должен сказать, что не все можно продать. Для оплаты счетов, включая газовое отопление, необходимо собирать минимум 1000 евро в месяц. Я вообще удивляюсь, как в наши дни можно жить, ведь зарплаты нельзя сравнивать с расходами", — говорит Димитерс.

Художник считает, что для выживания человеку необходим доход в 2000 евро, но нынешняя ситуация в Латвии не указывает на то, что что-то может когда-либо улучшиться. "У чиновников хорошие зарплаты. Они их поднимают. Но за счет чего это получается?" говорит Димитерс.

"Чтобы сохранить нашу собственность, мы постоянно берем взаймы и живем в долг. Моя пенсия 220 евро, а предыдущий счет за газ был 330 евро. Теперь его можно умножить на три… Это абсурд! Когда мой дом строился, думали ли мои родители, что мы когда-нибудь будем жить в таких условиях?"