Бергманис: Латвии нужно многое сделать, готовясь к приему дополнительных военных сил союзников

Латвии предстоит многое сделать в подготовке к приему новых сил союзников, подчеркнул в интервью программе "900 секунд" телеканалв депутат Сейма, бывший министр обороны Раймондс Бергманис (Союз "зеленых" и крестьян).

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Экс-министр подчеркнул, что Латвия уже делает достаточно для укрепления своей безопасности, но эту работу следует продолжать. Политик надеется, что на предстоящем саммите НАТО будут приняты важные решения для безопасности Латвии и стран Балтии.

Бергманис напомнил, что Латвия планирует принять дополнительные силы союзников, например, Дания решила направить 1000 солдат

"Мы должны сделать достаточно, чтобы принять союзные войска в Латвии. Это не так просто сделать, потому что сейчас стоимость строительства выросла, все стало дороже. Я знаю, насколько большим было испытание, когда в Латвию прибыли 1500 солдат из нескольких стран в один день", — сказал политик.

Он также подчеркнул, что помимо подготовки к приему дополнительных сил ведется ряд других работ, например, в связи с усилением Земессардзе.

Как уже сообщалось, датский парламент поддержал предложение правительства направить 1000 датских военнослужащих в Латвию в ответ на вторжение России в Украину.

Предложение увеличить вклад Дании в защиту восточного фланга НАТО было принято 99 голосами против восьми.

Как отметил министр иностранных дел Дании Джепе Кофод, это четкий сигнал для стран Балтии о том, что Копенгаген серьезно относится к их ситуации с безопасностью.

Ожидается, что датский батальон будет готов присоединиться к контингенту НАТО, дислоцированному в Латвии, в начале мая.

Дания также предоставит НАТО самолеты-разведчики, фрегаты и мобильные радары ПВО.

Премьер-министры стран Балтии также призывают к размещению в каждой из трех своих стран по одной готовой к бою дивизии союзников.

Премьер-министры заявили в совместном заявлении, что предстоящий саммит НАТО в Мадриде будет направлен на одобрение следующей стратегической концепции НАТО, а также на значительное укрепление долгосрочных решений НАТО в области сдерживания и обороны и восточного фланга НАТО.