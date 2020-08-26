Беспилотный автобус в Елгаве перевозит более 300 пассажиров каждый день

В четверг, 27 августа, в Елгаве заканчивается тестовый период использования бесплатного беспилотного автобуса. В мэрии города отмечают, что проект оказался успешным, и в течение двух недель новинкой ежедневно пользовались более 300 пассажиров. Автобус стал популярным способом добраться на местный пляж, сообщает LETA со ссылкой на самоуправление.

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В рамках пилотного проекта робоавтобус пока что курсирует только по одному определенному маршруту — на Острове Паста.

"В будущем мы нацелены на то, что такие автобусы могут потихоньку войти в постоянный обиход", — считает Райтис Маджулис, представитель Земгальского региона планирования.

Для этого придется менять законы, а также приобрести сами средства передвижения. Несколько недель аренды и обслуживания автобуса Земгальскому региону планирования обошлись в сотню тысяч евро. На вопрос, безопасен ли он, власти отвечают утвердительно. За движение беспилотного автобуса отвечают 16 различных сенсоров, шесть из них — снаружи.

Ради безопасности автобус без водителя запрограммирован развивать скорость до 20 километров в час, хотя может ехать и в два раза быстрее.

В сентябре беспилотный автобус отправится в другой латвийский город — Айзкраукле, где также две недели с 9 сентября будет возить всех желающих до местного историко-художественного музея.