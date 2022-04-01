Бесплатная психологическая помощь жителям Украины: список ресурсов

Война катком прокатилась по психике многих людей. Что переживает украинский народ – трудно даже представить. Страх, стресс, бессилие и тревога за близких. Эти чувства сейчас испытывают все украинские беженцы, вынужденные искать убежище по всему миру. Рассказываем о ресурсах, где могут получить психологическую помощь дети и взрослые.

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Информация о возможностях психологической поддержки в Латвии (на украинском языке)

Где получить психологическую помощь детям?

Возможности государственной психоэмоциональной поддержки детей-беженцев и их семей доступны на русском и английском языках. Но, по запросу, может быть организован переводчик.

Место: Ресурсный центр для детей и подростков, тел. +371 29164747, info@pusaudzucentrs.lv.

Для кого: Для детей, подростков и их семей

Какого рода помощь:

Индивидуальные консультации для ребенка и семьи дистанционно на латышском / английском/ русском языках

Индивидуальные консультации для ребенка и семьи очно на английском/русском языках. В Риге, Лиепае, Вентспилсе, Даугавпилсе, Резекне, Елгаве.

Телефон психологической поддержки для подростков на латышском/английском/русском языках в будни с 12:00 до 19:00, тел. +371 25737363

Место: Государственная инспекция защиты прав ребенка, тел. 116111 или +371 67359147.

Для кого: Для детей, подростков и их семей

Какого рода помощь:

Дистанционные консультации психолога для детей, подростков и родителей (по вопросам, связанным с детьми), на латышском/русском языке:

- по бесплатному круглосуточному телефону 116111

- в чате, доступном на www.uzticibastalrunis.lv или в бесплатном приложении "Телефон доверия" в будни с 12:00 до 20:00

-по электронной почте uzticibaspasts116111@bti.gov.lv

Одноразовая кризисная интервенция для групповой поддержки тех, кто пережил одно или то же самое психологическая события. То есть это для людей, которые пережили одну и ту же травму, чтобы дать им возможность собраться и как-то жить дальше. Кризисная интервенция это процесс психотерапии, направленный на то, чтобы максимально собрать человека здесь и сейчас, чтобы он не остался в положении жертвы, дать ему ресурс, чтобы уменьшить психосоматические расстройства, возможность суицидов и каких-либо побочных явлений от кризисов. Группы рассчитаны на подростков старше 10 лет, а также их семьи. Работа очно или удаленно на латышском/русском языке. Заявка на данную услугу должна подаваться скоординированно, когда известны члены группы поддержки.

Повторное индивидуальное консультирование подростков после группы кризисного вмешательства в случаях затяжных и тяжелых признаков кризиса (очно или отдаленно) на латышском/русском языке.

Место: Кризисно-консультационный центр Skalbes ("Скалбес"), тел. + 371 24551700 в будни с 9:00 — 17:00 (услуга доступна и в нерабочее время, по предварительной договоренности в рабочее время)

Для кого: Для семей с детьми от 5 лет

Что можно получить:

Консультации клинического психолога / специалиста по психотерапии на латышском / русском / английском языках

Место: Государственное агентство социальной интеграции — круглосуточная услуга с проживанием, тел. + 371 26110065 Находится: в Юрмале, проспект Дубулту, 71

Для кого: Для семей с детьми от 2 лет

Что можно получить:

Курс социальной реабилитации до 30 дней для снижения посттравматического стресса в семьях с детьми, проживающими на территории, включая питание. Курс включает консультации разных специалистов, сопровождение социального работника, разные творческие занятия и медицинское наблюдение. На русском / английском языках, также возможен ментор украинского языка.

Какая психологическая помощь доступна взрослым?

Взрослые беженцы также могут получать психоэмоциональную поддержку. Эти услуги доступны бесплатно. Если нет возможности использовать русский или английский, по запросу будет организован переводчик на украинский язык.

Место: Кризисно-консультационный центр Skalbes ("Скалбес") +371 24551700 в будни с 9:00 — 17:00 (услуга доступна и в нерабочее время, по предварительной договоренности в рабочее время)

Что можно получить:

Единый кризисный круглосуточный телефон — 116123 — психологическая и эмоциональная поддержка — кризисное вмешательство.

Консультации клинического психолога / специалиста по психотерапии на латышском / русском / английском языках.

Групповая поддержка для людей переживших общее травмирующее психику событие. Заявка подается скоординированно, когда известные члены группы и их количество — 12-15 человек. На латышском / русском / английском языках.

Место: Центр MARTA, рабочее время 10:00–18.00, Тел.+371 67378539

Что можно получить:

Дистанционные консультации психологов для взрослых на латышском / русском языке

Группа поддержки для пострадавших. Группа начинает свою работу, как только набирается не менее 6 участников.

Помощь студентов и педагогов психологических кафедр

Сотрудники высшей школы RISEBA ( преподаватели, выпускники и партнеры по сотрудничеству запустили инициативу) — Латвийскую сеть психологической поддержки для украинцев, чтобы оказывать как психологическую поддержку украинским жертвам войны, так и развивать менторскую сеть для украинских беженцев в Латвии.

"Мы видим, что людям нужна не только обширная психологическая поддержка, но и практическая, например, как и где искать работу, начать или продолжить учебу и т. Д.. Это очень важно. Это вопросы, которые мы, как профессионалы высшего образования очень хорошо понимаем и можем помочь немедленно. Специалисты психологической поддержки предлагают помощь нескольким целевым группам, используя различные каналы", — говорит автор идеи поддержки Айя Брувере, руководитель центра карьеры RISEBA. , наставник и специалист по позитивной психологии.

Место: RISEBA, по телефону кризисной службы +371 20900209 или на сайте www.helpua.lv

Что можно получить:

Поддержка предлагается по трем направлениям:

Практическая поддержка украинцев, которые уже прибыли и еще прибудут в Латвию. Возможность человеку или семье из Украины подключить конкретного человека для поддержки или ментора из Латвии. Возможна непосредственная и немедленная помощь даже в практических вопросах: как выполнить различные формальности (документы, врач); где и что можно купить; забрать если надо.

Дистанционная психологическая поддержка населения Украины и тех, кто находится в пути или уже прибыл в Латвию. Ее будут реализовывать украинские студенты-психологи удаленно через социальные сети и чаты) и по кризисной линии +371 209 00 209. Для этой помощи очень важно умение общаться на украинском языке, поэтому вовлечены украинские студенты-психологи. Латвийская сеть психологической поддержки для украинцев предоставит этим студентам обучение кризисному вмешательству, помощника (супервайзера) из Латвии и устройства связи. Их предоставит мобильный оператор BITE Latvia (с неограниченным трафиком и звонками). Студенты получат стипендию за свою работу.

Оказание психологической помощи жителям Латвии, работающим в украинских группах поддержки — тем, кто занимается сбором и сортировкой вещей, водителям и другим волонтерам, а также тем, кто уже принимает и будет принимать беженцев. "Это люди, которые много работали в последние недели и теперь начинают выгорать, поэтому создадим кураторские группы, чтобы поддержать и укрепить их", — говорит Айя Брувере.

Место: Сайт https://propozycii.lv/ раздел "Психологическая поддержка"

Что можно получить:

На данный момент содержит более 16 объявлений от частных и государственных организаций — возможности рейттерапии, эмоциональная поддержка родителей с детьми в возрасте до трех лет, поддержка женщин в послеродовой период, помощь подросткам и детям, художественная терапия, поддержка незрячих, психологическая помощь для людей всех возрастов.

Если есть потребность в духовном наставничестве

Латвийская Православная Церковь (ЛПЦ) также распространила информацию для прибывающих в Латвию украинских беженцев.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рижский Кафедральный собор Рождества Христова

город Рига, Brīvības bulvāris 23,

иерей Павел Пелевин, тел. +371 27083595

Рижский Свято-Троице-Сергиев женский монастырь

город Рига, Krišjāņa Barona iela 126,

тел. +371 67294508

Храм Святой Троицы

город Рига, Meža iela 2,

иерей Александр Пономаренко, тел. +371 29215379

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы

город Рига, Gogoļa iela 9,

диакон Александр Степаненко, тел. +371 29684879

Храм св. Александра Невского

город Рига, Brīvības iela 56,

протоиерей Павел Кушнарев, тел. +371 20217992

Храм Архангела Михаила

город Рига, Maskavas iela 170,

протоирей Игорь Озеров, тел. +371 29142940

Храм Всех святых

город Рига, Katoļu iela 10A,

игумен Макарий (Кириллов), тел. +371 29606447

Елгавский Кафедральный собор святых Симеона и Анны

город Елгава, Raiņa iela 5,

протоиерей Александр Раздайбеда, тел. +371 22156241

Екабпилсский Свято-Духов мужской монастырь

город Екабпилс, Brīvības iela 202,

игумен Макарий (Кириллов), тел. +371 29606447

Свято-Никольский храм

город Вентспилс, Plosta iela 10,

протоиерей Вадим Демченко, тел. +371 29528263

Храм св. Александра Невского

город Лиепая, Uliha iela 61,

протоиерей Игорь Трофимов, тел. +371 29489979