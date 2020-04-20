Бесплатная школа Lampa. Психолог: как строить отношения во время карантина?

Фестиваль Lampa приглашает на вебинары своей Школы общения. Предлагается две лекции — психолога Марии Шумихиной и философа Артиса Свеце на русском и латышском языках. Участники смогут разобраться, как вести себя в кризисной ситуации и условиях социального дистанцирования, как вести честный разговор и не стать жертвой манипуляции. Участие бесплатно, но требуется предварительная регистрация.

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27 апреля с 16.00 до 17.30 — вебинар на русском языке "Близость, ярость или игра? Как строить отношения во время карантина?". Выступит психолог и коуч Мария Шумихина и ответит на вопросы участников.

О чем: Чтобы хорошо адаптироваться к изменениям, нам нужны время, силы и поддержка. Как договариваться с близкими о правилах для новой жизни?

Кто? Психолог и коуч Мария Шумихина — член правления Международной Ассоциации психоанализа бизнеса и организаций. В прошлом была журналистом в России, затем ушла в развитие бизнеса. Психологическое образование получила в Институте практической психологии и психоанализа. Повышение квалификации — системная семейная терапия и групповой анализ.

Регистрация — здесь.

6 мая с 16.00 до 17.30 — вебинар на латышском языке "Демократия, честный разговор и манипуляция". Выступит философ и публицист Артис Свеце и ответит на вопросы участников.

Подробная информация — здесь.

Школа общения LAMPA — цикл весенних и осенних занятий фестиваля общения LAMPA, чья задача — создать культуру демократического общения в Латвии. Занятия проводятся при поддержке Британского Совета и Латвийского фонда культурного капитала. Сам фестиваль Lampa в Цесисе, в связи с чрезвычайной ситуацией в стране, перенесен с лета на 4-5 сентября.