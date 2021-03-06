Бесплатно, но придется подождать: как семьям с детьми получить помощь психотерапевта

В этот понедельник, 1 марта, Госинспекция по защите прав детей объявила о начале проекта: в течение года семьи с детьми могут записаться на серию бесплатных консультаций у психотерапевта. Как рассказала представитель ведомства Инга Гулбе, уже ясно, что самих консультаций придется подождать, потому что желающих очень много. Об этом со ссылкой на передачу "Домская площадь" на Латвийском радио 4 сообщает rus.lsm.lv.

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"На протяжении последнего года мы замечаем ухудшение психологического состояния детей, особенно подростков. Не только детей, но и взрослых. И сейчас, благодаря поддержке Министерства благосостояния и Кабинета министров, мы в течение 12 месяцев можем реализовать проект семейной терапии. Это важно, потому что в нынешней ситуации страдает вся семейная система. И надо укреплять, искать ресурсы, как по возможности помочь каждой семье, как создать наилучшую атмосферу в доме", — рассказала Инга Гулбе.

В рамках проекта участвующие в нем семьи с детьми могут получить до десяти бесплатных консультаций — пока удаленно, но, если "ковидная" ситуация в стране улучшится, со временем эти встречи со специалистами станут очными.

Подать заявление можно двумя способами: по электронной почте, подписав заявление (ссылка на него — внизу этой страницы) надежной электронной подписью, или распечатать и отправить в Госинспекцию по защите детей на бумаге по адресу ул. Вентспилс 53, Рига, LV-1002.

Но, предупреждает И. Гулбе, все говорит о том, что с момента подачи заявления до самой консультации может пройти месяц, а то и больше, так как спрос велик.

"Мы были просто ошеломлены. До вечера четверга, 4 марта, мы получили более 90 заявлений. У нас в проекте 18 психотерапевтов, и совсем быстро они не смогут справиться с таким количествам", — рассказала она.