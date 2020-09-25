Бесплатно. Семьи приглашаются на фестиваль "Спортивная солянка" в парке Кронвальда

Молодежная организация Young folks LV приглашает на семейный спортивный фестиваль "Sporta soļanka" — 26 сентября в парке Кронвальда. Цель мероприятия — дать возможность участникам испытать новые виды спорта и активно провести время с семьей или друзьями на свежем воздухе.

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Обычно в состав солянки входит много разных ингредиентов, "Спортивная солянка" не стала исключением: она предлагает "полакомиться" самыми разными видами спорта — от шашек до альпинизма.

Программа фестиваля



13.00 — открытие и совместная зарядка,

14.00 и 15.00 — мастер-классы по линди хопу, капоэйре и хип-хопу,

16.00 — фотоориентирование,

17.00 — лекция "Как вести свой fitness-профиль в Intagram?"

18.20 — тихая Zumba с беспроводными наушниками,

19.00 — концерт молодежного объединения Sound of Youth.

Foto: Publicitātes foto

На протяжении всего дня — бадминтон, лента slackline (для балансировки), волейбол, настольный теннис, стрельба из лука, альпинизм, батут, настольный теннис, новус, творческая станция для детей, шахматы и шашки.

Фестиваль проходит в пятницу, 26 сентября с 13.00 до 20.00 в парке Кронвальда. Участие — бесплатно! На мастер-классы, лекцию и тихую зумбу обязательна регистрация (ЗДЕСЬ) — число мест ограничено.

Проект поддержал департамент образования, культуры и спорта Рижской думы. Мероприятие проходит в рамках Европейской спортивной недели. Партнеры фестиваля: танцевальная студия Baza Dance Company, Jazz Family и творческая студия Karton LV.