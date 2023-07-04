Бесплатное обучение латышскому: набор в группы на этот год завершен
Foto: LETA

Все группы по бесплатному изучению латышского языка в этом году полностью укомплектованы. Об этом сообщает Рижская дума.

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Как уточнили в самоуправлении, набор также завершен на дополнительные курсы, объявленные 3 июля. Предполагается, что к ноябрю обучение на курсах пройдут не менее 900 человек.

Бесплатные курсы для взрослых жителей Риги по изучению латышского языка организуются столичной думой с 2011 года. За это время курсы прошли более 14 500 жителей.

В этом году дума одобрила в общей сложности семь проектов по бесплатному изучению госязыка от образовательных учреждений на общую сумму в размере 155 933,60 евро.

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