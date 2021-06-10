Бесплатные тесты и три уровня безопасности мероприятий: Латвия снова смягчает "ковидные" ограничения

Правительство сегодня решило, что продолжит оплачивать анализы на Covid-19 всем желающим воспользоваться разными услугами до 1 августа. В Латвии введут три уровня безопасности мероприятий. Предполагается, что это позволит открыть для части населения внутренние помещения кафе, спортзалы и разрешить ряд других услуг.

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Премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство) после заседания правительства сообщил, что власти намерены достичь таких показателей вакцинации, чтобы осенью дети могли пойти в школу и не надо было вводить дополнительные ограничения в повседневной жизни. "Чем больше будут привиты, тем легче нам будет осенью", — указал политик.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс (Развитие/За!) указал, что этим летом, начиная с 15 июня, в Латвии мероприятия и услуги будут поделены на три уровня безопасности:

Первый уровень — услуги доступные всем, вне зависимости от наличия сертификата. Например, магазины и террасы кафе.

— услуги доступные всем, вне зависимости от наличия сертификата. Например, магазины и террасы кафе. Второй уровень — услуги и мероприятия в помещениях, доступные людям с негативным результатом анализа на Covid-19, а также привитым жителям. На таких мероприятиях необходимо соблюдать дистанцию и носить маски.

— услуги и мероприятия в помещениях, доступные людям с негативным результатом анализа на Covid-19, а также привитым жителям. На таких мероприятиях необходимо соблюдать дистанцию и носить маски. Третий уровень — услуги и мероприятия в помещениях для привитых от Covid-19 людей. В них могут участвовать исключительно иммунные к вирусу люди, им не надо будет соблюдать дистанцию и носить маски, время и количество участников неограничены.

Министр сообщил, что практические детали того, как можно будет сдать анализ на Covid-19 для получения услуги или посещения мероприятия, станут известны в ближайшие дни.

Правительство готово оплачивать анализы на Covid-19 до 1 августа для взрослых и до 1 сентября для детей. После этого желающий получить услугу на основе негативного анализа должен будет сам оплачивать тест согласно ценнику лабораторий. На данный момент бесконтактный анализ на Covid-19 через автомат стоит 29 евро, ПЦР-тест стоит в районе 35 евро, а тест на антитела стоит 10-15 евро.

Павлютс сообщил, что таким образом государство дает людям переходный период от старой системы к новой. Оба политика призвали жителей вакцинироваться.

Как уже сообщалось, Латвия присоединилась к единому европейскому цифровому сертификату Covid-19. Жителям будут доступны три вида сертификатов — о факте вакцинации, о негативном результате теста на Covid-19 и о факте наличия иммунитета после болезни. С этим документом жители смогут посещать мероприятия и получать услуги, а также путешествовать. Сертификат официально начнет работу во всем ЕС 15 июня, но странам дано время до 1 июля, чтобы присоединится к системе.