Беспокойное утро: воздух прогрелся до +12 градусов, порывы ветра достигают 27 м/c

В понедельник ранним утром в Латвии было довольно тепло, но ветрено. К 6 часам утра был побит температурный рекорд для 17 февраля. Но синоптики и спасатели предупреждают о последствиях бури.

Ночью и ранним утром в Латвии было от +7 до +12 градусов тепла, в том числе в Риге столбик термометра поднялся до отметки в +12 градусов.

Порывы южного, юго-западного ветра достигают 12-18 метров в секунду, в прибрежной зоне Курземе и Северной Видземе — до 23 метров в секунду, в порту Вентспилса — до 27 метров в секунду, в окрестностях Добеле — до 25 метров с секунду, а в Риге — до 25 метров в секунду.

С запада будет поступать более холодный воздух, поэтому в течение дня температура в столице на несколько градусов опустится. Днем ожидается от +5 до +10 градусов, к вечеру станет чуть прохладнее — от +4 до +7 градусов, в Риге — до +9 градусов.

Сегодня в Латвии ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь.



