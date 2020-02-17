Беспокойное утро: воздух прогрелся до +12 градусов, порывы ветра достигают 27 м/c

В понедельник ранним утром в Латвии было довольно тепло, но ветрено. К 6 часам утра был побит температурный рекорд для 17 февраля. Но синоптики и спасатели предупреждают о последствиях бури.
Ночью и ранним утром в Латвии было от +7 до +12 градусов тепла, в том числе в Риге столбик термометра поднялся до отметки в +12 градусов.
Порывы южного, юго-западного ветра достигают 12-18 метров в секунду, в прибрежной зоне Курземе и Северной Видземе — до 23 метров в секунду, в порту Вентспилса — до 27 метров в секунду, в окрестностях Добеле — до 25 метров с секунду, а в Риге — до 25 метров в секунду.
С запада будет поступать более холодный воздух, поэтому в течение дня температура в столице на несколько градусов опустится. Днем ожидается от +5 до +10 градусов, к вечеру станет чуть прохладнее — от +4 до +7 градусов, в Риге — до +9 градусов.
Сегодня в Латвии ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь.
D, DR vējš brāzmās pārsniedz 20m/s. Naktī visstiprāk pūta jūras piekrastē. Priekšpusdienā arī Vidzemē un Latgalē gaidāmas brāzmas 20-23m/s. Stiprais vējš atnes arī jaunus t° rekordus https://t.co/NrN9p7i1eM #Vētra #Rekordi #StormDennis #Ziema2020 #Liepāja #Dobele #Ventspils pic.twitter.com/nyXQO3nTBc— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) February 17, 2020