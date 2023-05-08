Беспорядки в Иманте: глава МВД Кучинскис поручил Руксу провести служебную проверку
Foto: LETA

Министр внутренних дел Марис Кучинскис ("Объединенный список") поручил начальнику Государственной полиции Арманду Руксу немедленно провести служебную проверку, чтобы выяснить соответствие действий должностных лиц полиции нормативному регулированию, сообщил порталу Delfi пресс-секретарь министра Андрей Вайварс.

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Проверка должна выяснить "соответствие деятельности привлеченных должностных лиц требованиям нормативных актов, при получении информации от жителей, реагировании на событие и принятии необходимых процессуальных решений".

Как уже сообщалось, в воскресенье в Рижском Пардаугавском управлении главы Государственной полиции и в подразделении Рижского батальона специального назначения была объявлена ​​тревога. Были мобилизованы все силы в связи с возможными физическими столкновениями после драки, устроенной несовершеннолетними в рижском микрорайоне Иманте, 5 мая.

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