Бессонница, алкоголь, страх. Латвия выделит 7 млн евро на заботу о психическом здоровье жителей во время пандемии
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В бюджете этого года запланировано дополнительно 7,12 млн евро, чтобы уменьшить негативное влияние Covid-19 на психическое здоровье населения.

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Минздрав уже определил необходимые потребности для сектора психического здоровья, в то же время указав, что на реализацию этих мер в 2020 году было выделено чуть менее половины фактически необходимого финансирования, и в 2021 год ассигнования на эти цели не были увеличены.

"Кризис Covid-19 еще больше усугубил ситуацию отсутствия доступа к службам психического здоровья и недофинансирования — потеря близких, изоляция, потеря дохода и страх заражения Covid-19 вызывают нарушения психического здоровья или усиливают их. Также люди в период кризиса начинают усиленно употреблять алкоголь и наркотики, возникают бессонница и беспокойство", — заявили в Минздраве.

Четыре направления борьбы с "духом Covid"

Чтобы уменьшить долгосрочное негативное воздействие пандемии Covid-19 на психическое здоровье населения, рекомендуется принять ряд мер.

  1. Министерство призывает улучшить доступность психологической помощи и услуг по охране психического здоровья для населения Латвии. Эта мера требует дополнительно 5,33 млн евро в этом году, 6,,166 млн евро в 2022 году и 6,282 млн евро в 2023 году.
  2. Предлагается улучшить взаимное сотрудничество специалистов в области психиатрической помощи, в том числе мотивировать семейных врачей участвовать в оценке и мониторинге психического здоровья своих пациентов. Для этого потребуется 156 тыс. евро в 2021 году, 250 тыс. евро в 2022 году и каждый последующий год.
  3. Министерство здравоохранения поощряет психоэмоциональную поддержку существующего медицинского персонала и его мониторинг. Для этого в 2021 году потребуется 1,629 млн евро, в 2022 году и каждый последующий год — 2,572 млн евро.
  4. Регулярный мониторинг психического здоровья населения во время пандемии Covid-19. Для этой цели пока не требуется дополнительного финансирования, а с 2024 года запланированное дополнительное финансирование в размере 21 780 евро из Европейского социального фонда.

Для реализации всех этих мер мер в 2021 году дополнительно необходимо финансирование из государственного основного бюджета в размере 7,118 млн евро, в 2022 году — 8,988 млн евро, в 2023 году и в дальнейшем ежегодно 9,104 млн евро.

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