Без концертов и салютов. Как Латвия отметит 18 ноября в разгар пандемии

В годовщину провозглашения Латвийской Республики 18 ноября в столице не будет проводиться массовых мероприятий. Салют и фестиваль света Staro Rīga тоже отменяются. Но нельзя сказать, что страна никак не будет отмечать свой день рождения.

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По всей стране пройдут онлайн-концерты

Приуроченную к 18 ноября праздничную программу с участием популярных артистов подготовили культурные центры столицы. Концерты можно будет посмотреть онлайн.

На концерте во дворце культуры "Зиемельблазма" выступят Резия Калниня, Ольга Дреге, Лилита Озолиня и др. В Малой гильдии пройдет концерт "За землю, которую любим" с участием "Tenor Trio".

Дворец культуры ВЭФ предлагает слушателям концерт "От Витолса до Паулса", в котором примут участие оркестр "Рига", Оскар Петраускис, Даумантс Калниньш, Иева Парша, Инга Шлюбовска-Канцевича, Даниэла Бара и Рейнис Решетин. Из зала культурного центра "Ильгюциемс" будет транслироваться концерт-спектакль с участием актрисы Латвийского национального театра Зане Янчевски, композитора Екаба Янчевскиса и др.

В Музее истории латвийской железной дороги пройдет концерт "Краеугольные камни", в котором примет участие группа "Ильги". В Доме рижского латвийского общества состоится концерт "Первой латышской национальной опере "Банюта" — 100", на котором выступят исполнители классической музыки. Инструментальная латышская музыка 18 ноября прозвучит в церкви св. Иоанна, а концерт камерного хора "Ave Sol" можно будет посмотреть в эфире телеканала "Re TV".

В Адажи пройдет концерт Раймонда Паулса, который можно будет посмотреть на сайте adazi.lv.

Другие мероприятия в Риге



Рижский музей фарфора приглашает на праздничную акцию. 18 ноября можно будет приобрести музейные издания по акционной цене, а также осмотреть основную экспозицию музея и выставку.

Латвийский университет будет транслировать лекцию председателя Конституционного суда Саниты Осиповой "Юридический базис основания Латвийского Университета", праздничное обращение лектора ЛУ и музыкальное поздравление пианиста Дауманта Калниньша.

Праздничное богослужение в Домском соборе пройдет только при участии духовенства. Его будет транслировать в девять часов телеканал LTV.

Школьники вплоть до 26 ноября смогут посетить цифровую выставку "Место встречи — II театр города Риги". Эта выставка — симуляция дня основания Латвии. 18 ноября 1918 года в театре собрались люди, которые приняли историческое решение о провозглашении Латвийской республики, и посетители цифровой выставки смогут перенестись в этот день.

Музей оккупации проведет фотовыставку "Памятник свободы", посвященный истории одного из главных символов Латвии с момента открытия в 1935 году. Будут там и редкие фотографии советского времени, когда доступ к памятнику был фактически закрыт.

Ощущение праздника в Риге будут также создавать особое освещение памятника Свободы с 16 по 22 ноября, праздничное оформление улиц и арт-объекты. Будет подсвечена и Рижская телебашня. Утром 18 ноября на телебашне будет поднят государственный флаг.

Вместо фестиваля Staro Rīga пройдет акция Staro mājās ("Сияй дома"). Жителей призывают самих украсить дома лампочками, сфотографировать и опубликовать фото в социальных сетях с хештегом #staromajas. Фотографии с этим хештегом будут участвовать в конкурсе.

Рижское самоуправление напоминает, что 18 ноября транспорт будет ездить по графику выходного дня, однако в этом году в целях эпидемиологической безопасности проезд в праздничный день останется платным. Парковки, которые обслуживает Rīgas satiksme, 18 ноября будут бесплатными — за исключением подземной стоянки на улице Кришьяня Валдемара 5а возле Дома Конгрессов. Центры обслуживания клиентов 18 ноября будут закрыты.

В других местах Латвии



Чтобы создать праздничное настроение и подчеркнуть красоту природы и ландшафта Латвии в это серое время года, Управление защиты природы вывесит на 12 смотровых вышках по всей стране флаги Латвии. На Большом Лиепукалнсе — холме высотой 289 метров — установлен 34-метровый флагшток. На мысе Колка флаг установлен в месте, где пересекаются Дижюра (Большое море) и Мазюра (Малое море). В Кристакругсе флаг установлен, так как там находится самое большое болото в стране, а на лугах Ранду флаг подчеркивает "необычный прибрежный вид с важными для птиц местами". Также флаги будут вывешены в заповеднике Burtnieku ezera pļavas в Вецлайцене, в национальном парке Слитере, природной резервации в Тейчи, природном парке Daugavas loki, в национальном парке Разна, заповеднике Liepājas ezers, Кемерском национальном парке.

В Юрмале снова создадут самую длинную в Латвии "световую дорогу". На протяжении 20 километров от моста через Лиелупе до Кемери будут гореть более 10 тысяч свечей. Их начнут зажигать в 15:30. На улице Йомас тоже будут гореть свечи.

Национальное объединение проведет вселатвийское факельное онлайн-шествие. Латвийцам предлагается заснять себя на видео с факелом возле дома и прислать это видео партии, а затем все видео будут смонтированы в один патриотический фильм.