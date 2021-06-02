Без KPV LV. Партии коалиции подписали меморандум о сотрудничестве

Партии правящей коалиции, из которой сегодня была исключена партия "KPV LV", подписали меморандум о сотрудничестве.

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Документ подписали объединение партий "Новое Единство", Новая консервативная партия (НКП), объединение партий "Для развития/За!" и Национальное объединение (НО).

Меморандум предусматривает, что под руководством премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") правительство в дальнейшем будет работать в следующем составе: министр обороны Артис Пабрикс ("Для развития/За!"), министр юстиции Янис Борданс (НКП), министр иностранных дел Эдгар Ринкевич ("Новое Единство"), министр экономики Янис Витенбергс (НО), министр финансов Янис Рейрс ("Новое Единство"), министр внутренних дел Мария Голубева ("Для развития/За!"), министр образования и науки Анита Муйжниеце (НКП), министр культуры Наурис Пунтулис (НО), министр благосостояния Гатис Эглитис (НКП), министр охраны среды и регионального развития Артур Том Плешс ("Для развития/За!"), министр сообщения Талис Линкайтс (НКП), министр здравоохранения Даниэль Павлютс ("Для развития/За!") и министр земледелия Каспар Герхардс (НО).

Партии коалиции договорились о приоритетных задачах на период до предусмотренных в 2022 году парламентских выборов, подчеркнув необходимость развивать реиндустриализацию как всеобъемлющую политику правительства.

В рамках этой политики предусмотрена реализация административно-территориальной реформы и использование ее преимуществ, равномерное развитие регионов и сокращение между ними разрыва в уровне жизни.

Планируется завершить начатые изменения в сфере высшего образования и усовершенствовать порядок финансирования науки, чтобы способствовать сотрудничеству с частным сектором и международной конкурентоспособности Латвии.

Партнеры по коалиции намерены продолжать работу по усовершенствованию системы юстиции и внутренних дел, закончить реформу управления портами, а также стремиться к достижению целей климатической нейтральности, эффективно используя ресурсы и способствуя уменьшению выбросов.

Коалиционное соглашение предусматривает обеспечение качественного и доступного здравоохранения, в том числе путем разделения по уровням больниц и развития человеческих ресурсов в тесной связи с реализацией новой модели оплаты труда медиков.

Партнеры по коалиции обязуются также начать обновление жилищного фонда, способствовать развитию рынка аренды, целенаправленно поддерживая домохозяйства, особенно семьи с детьми. Также коалиция обязуется способствовать полноценному использованию финансирования ЕС для достижения целей реиндустриализации.