Без паники: 4 и 5 августа в Риге и Кекавском крае пройдут военные учения Земессардзе
Foto: Gatis Dieziņš (Aizsardzības ministrija)

С пятницы, 4 августа, по субботу, 5 августа, в Риге и Кекавском крае состоятся учения Земессардзе, в ходе которых земессарги и военная техника будут передвигаться по дорогам общего пользования, а также будут использоваться учебные боеприпасы - они издают звук, но не угрожают окружающим. Об этом сообщается на странице Национальных вооруженных сил (НВС) в Facebook.

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Как сообщили в НВС, земессарги будут выполнять учебные задачи как в дневное, так и в ночное время суток.

НВС призывают жителей не переживать и с пониманием отнестись к ходу учений.

Ранее сообщалось, что со 2 по 4 августа в Видземе и Латгале проходят военные учения Nameja Vairogs. В связи с этим на улицах Даугавпилса в четверг, 3 августа, можно было увидеть солдат и военную технику.

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