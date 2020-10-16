Без последующей самоизоляции теперь можно посещать пять стран, в том числе Эстонию
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ) опубликовал новый список стран, после посещения которых нужно обязательно соблюдать самоизоляцию. В него не вошли пять стран, передает LETA.

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Это Финляндия, Греция, Норвегия, Кипр и Эстония.

Однако с понедельника будут запрещены регулярные пассажирские перевозки в Андорру. Чехию, Бельгию, Нидерланды, Францию и Ватикан. В Ватикане заболеваемость за неделю с нуля подскочила до 1717 случаев на 100 000 человек. Это связано с тем, что заболели 11 охранников при общем населении в 825 человек.

Как уже сообщалось, теперь порог заболеваемости, по достижению которого необходимо соблюдать самоизоляцию, определяется исходя из двухнедельного показателя заболеваемости в Латвии. Сейчас это 61,9 случаев на 100 000 человек, а значит по прибытии из стран, где этот показатель меньше, можно не соблюдать самоизоляцию.

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Коронавирус Ватикан Греция Кипр Нидерланды Норвегия Финляндия Эстония
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